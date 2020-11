Kanzlerin zur Corona-Pandemie : Merkel erwartet „kräftigen Wachstumsschub“ für 2021

Berlin Bundeskanzlerin Merkel geht davon aus, dass es in Deutschland kommendes Jahr einen „kräftigen Wachstumsschub“ geben wird. Die Entscheidungen während der Corona-Krise gehören laut Merkel zu den schwierigsten ihrer Amtszeit.

Bundeskanzlerin Angela Merkel erwartet für das kommende Jahr einen „kräftigen Wachstumsschub“. Voraussetzung sei, dass das Land die Pandemie in den Griff bekomme und Impfstoffe dann in Reichweite seien, sagte die CDU-Politikerin am Dienstag bei einer Konferenz der „Süddeutschen Zeitung“.

Merkel betonte, Risikogruppen gebe es in Deutschland nicht nur in Alten- und Pflegeheimen. Es gebe viele Bürger mit Vorerkrankungen und solche, die älter als 60 Jahre seien. Diese müssten geschützt werden. Dabei hätten Wissenschaft und Gesellschaft in den vergangenen Monaten bereits viel gelernt. „Wir lernen in und mit der Pandemie“, sagte Merkel. Das wichtigste bleibe die Nachverfolgung von Kontakten zur Unterbrechung von Infektionsketten.