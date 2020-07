Corona-Liveblog : Mehrheit der Neuinfizierten in Kanada ist jünger als 40

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder warnt nach der Corona-Masseninfektion auf einem Bauernhof in Niederbayern vor mangelnder Vorsicht im Umgang mit dem Virus. Söder kündigte an, schärfer gegen Corona-Verstöße in der Landwirtschaft vorzugehen. Zudem sollen Testzentren auch an bayerischen Bahnhöfen und Autobahnen eingerichtet werden.