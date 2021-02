Skepsis gegen Merkels Aussagen : 57 Prozent der Deutschen zweifeln an Impfversprechen

57 Prozent der Deutschen zweifeln an Impfversprechen

Berlin Eine Umfrage hat ergeben, dass ein Großteil der Deutschen nicht damit rechnet, dass bis Ende Sommer jeder geimpft werden kann. Fast ein Fünftel geben zudem der Bundesregierung die Schuld für die Impfstoff-Knappheit.

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat mehrfach angekündigt, bis zum 21. September allen Erwachsenen in Deutschland, die geimpft werden wollen, ein Angebot machen zu wollen. Die Skepsis überwiegt selbst in ihren eigenen Reihen. Der Umfrage zufolge glauben 47 Prozent der Wähler von CDU und CSU nicht an ein Impfangebot für alle bis zum Ende des Sommer. 38 Prozent rechnen damit, dass das Ziel erreicht wird.