Corona-Pandemie : Mehr als jeder zweite Betrieb im Gastgewerbe fürchtet um seine Existenz

Eine Kellnerin bedient in einem Cafe zwei Frauen (Symbolfoto). Foto: dpa/Sebastian Kahnert

Berlin Zahlreiche Restaurants, Cafés und Hotels bangen auch nach der Wiedereröffnung um ihre Existenz. Von Januar bis Juli beklagten Gastronomen und Hoteliers laut einer Umfrage Umsatzverluste von rund 60 Prozent.

Wie der Deutsche Hotel- und Gaststättenverband Dehoga am Dienstag mitteilte, gaben in einer Umfrage mehr als die Hälfte (59,6 Prozent) der teilnehmenden Betriebe an, ums wirtschaftliche Überleben zu kämpfen. Die Umsätze liegen demnach weit unter den Vorjahreswerten - für das Gesamtjahr rechnen die Betriebe mit einem Rückgang von im Schnitt mindestens 51,0 Prozent.