Gesundheitsbehörden setzen große Hoffnungen in Paxlovid : Corona-Medikament von Pfizer erhält Notfallzulassung in den USA

Corona-Medikament von Pfizer erhält Notfallzulassung in den USA

Gesundheitsbehörden setzen große Hoffnungen in Paxlovid

Washington Die US-Arzneimittelbehörde FDA erteilte am Mittwoch die Zusage für die antivirale Pille. Risiko-Patienten ab zwölf Jahren können sie nun bei Bedarf einnehmen. Laut Pfizer senkt Paxlovid die Gefahr einer Krankenhauseinweisung oder eines Todes um rund 90 Prozent.

Das Corona-Medikament Paxlovid des US-Pharmariesen Pfizer ist in den USA zugelassen worden. Die US-Arzneimittelbehörde FDA erteilte am Mittwoch eine Notfallzulassung für das antivirale Medikament in Pillenform. Die Behörde sprach von einem "großen Schritt im Kampf gegen diese weltweite Pandemie". Die Pille wurde für Risiko-Patienten ab zwölf Jahren zugelassen.