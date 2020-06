WHO feiert Studie : Dexamethason sorgt für Euphorie in der Corona-Therapie

Dexamethason sorgt für Euphorie in der Corona-Therapie

WHO feiert Studie

Das Mittel macht der WHO Hoffnung. Foto: AFP/JUSTIN TALLIS

Oxford Das Cortison-Medikament Dexamethason senkt offenbar die Sterberate bei schwerkranken Covid-19-Patienten. Dies ist das Ergebnis einer großen britischen Studie, die jetzt der Öffentlichkeit präsentiert wurde.

Dieses Medikament namens Dexamethason hat offenbar auch das Potenzial zu einem sehr wichtigen Wirkstoff gegen Covid-19. Nach aktuellen Erfolgsmeldungen zu Therapieerfolgen ist auch die Weltgesundheitsorganisation WHO euphorisch: „Das sind großartige Neuigkeiten“, sagte deren Chef Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Tatsächlich bedeuten die ersten, noch vorläufigen Ergebnisse einer britischen Studie zu Dexamethason als Mittel gegen Covid-19 einen Durchbruch, auch wenn er nicht riesig ist. Trotzdem ist es einer. Bei dem entzündungshemmenden Dexamethason handle es sich um das erste Mittel, das die Sterblichkeit von Covid-19-Patienten verringere, die auf Sauerstoff oder Beatmungsgeräte angewiesen seien, sagte der WHO-Chef. Bei Patienten, die künstlich beatmet wurden und das Medikament bekamen, sank die Sterberate um ein Drittel, wie die federführenden Wissenschaftler von der Universität Oxford berichteten. Die Studie trägt den bezeichnenden Titel „Recovery“ (Genesung, Wiederherstellung), sie ist bislang nicht von anderen Experten begutachtet worden, ein durchaus üblicher Vorgang in Pandemie-Zeiten.

In der Studie untersuchten Wissenschaftler die Eignung verschiedener bereits zugelassener Medikamente als Mittel gegen Covid-19. Insgesamt wurden den Angaben zufolge mehr als 11.500 Patienten aus über 175 Kliniken in Großbritannien in die Studie aufgenommen. Der Dexamethason-Teil der Studie umfasste 2104 Patienten, die für zehn Tage einmal täglich sechs Milligramm Dexamethason bekamen. 4321 Patienten dienten als Kontrollgruppe.