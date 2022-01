Kampagne gegen Corona-Maßnahmen : Youtube sperrt erneut Video der Aktion #allesaufdentisch

Köln Die Plattform Youtube hat ein Video der Aktion #allesaufdentisch gelöscht und deren Kanal für sieben Tage gesperrt. In einem gelöschten Video soll unter anderem beauptet worden sein, dass die Corona-Impfung tödlich sei.

Die Plattform Youtube hat ein Video der Aktion #allesaufdentisch gelöscht und deren Kanal für sieben Tage gesperrt. Grund sei die „Verletzung der medizinischen Misinformations-Richtlinien“, teilte Google am Mittwoch auf Anfrage dem Evangelischen Pressedienst (epd) in Hamburg mit. Youtube habe klare Richtlinien, was auf der Videoplattform erlaubt sei und was nicht, hieß es weiter. Youtube ist eine Tochtergesellschaft von Google.