Corona-Maßnahmen : Teil-Impfpflicht für Pflegekräfte tritt in Kraft

Teil-Impfpflicht für Pflegekräfte tritt in Kraft

Berlin Ungeimpften Beschäftigten in Pflegeberufen können von nun an Bußgelder oder sogar Tätigkeits- und Betretungsverbote drohen. Hier entscheiden jeweils die Gesundheitsämter.

Die sogenannte einrichtungsbezogene Impfpflicht gilt seit Mittwoch für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Pflegeberufen. Bis Dienstag hatten sie Zeit, Impf- oder Genesenennachweise vorzulegen – oder ein Attest, dass sie nicht geimpft werden können. Ungeimpften Beschäftigten im Gesundheitssektor könnten nun Konsequenzen drohen. Die Gesundheitsämter dürfen Bußgelder, Tätigkeits- und Betretungsverbote verhängen.

Was über die neue Corona-Mischform Deltakron bekannt ist

In Deutschland nachgewiesen

In Deutschland nachgewiesen : Was über die neue Corona-Mischform Deltakron bekannt ist

Doch die Umsetzung der Teil-Impfpflicht wird in den Bundesländern unterschiedlich gehandhabt. In einigen Teilen Deutschlands sollen die Gesundheitsämter genau prüfen, ob die Menschen in Heimen und Krankenhäusern noch versorgt werden können, wenn ungeimpfte Beschäftigte ein Betretungsverbot bekommen.