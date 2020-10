Kontakte, Gastro, Sport : Die ersten Ergebnisse des Corona-Gipfels im Überblick

Berlin Bund und Ländern beraten sich derzeit beim Corona-Gipfel. Die ersten Ergebnisse sind nun bekannt. Es drohen viele Schließungen insbesondere im Freizeitbereich.

Bund und Länder wollen die drastisch steigenden Corona-Infektionszahlen mit massiven Kontaktbeschränkungen über den November hinweg in den Griff bekommen. Deutschlandweit sollen die Maßnahmen bereits vom 2. November an und nicht wie ursprünglich in der Beschlussvorlage des Bundes vorgesehen vom 4. November an in Kraft treten. Der gemeinsamen Aufenthalt in der Öffentlichkeit soll nur noch Angehörigen des eigenen und eines weiteren Hausstandes mit maximal zehn Personen gestatten. Dies gelte verbindlich, Verstöße gegen diese Kontaktbeschränkungen würden von den Ordnungsbehörden sanktioniert. Zuerst hatte die „Bild“-Zeitung über diese Einigung berichtet.