Corona-Maßnahmen : Betroffene klagen gegen „Lockdown“ im Berchtesgadener Land

München Beim Verwaltungsgericht in München sind mehrere Klagen von Gastronomen und anderen vom „Lockdown“ Betroffenen aus dem Berchtesgadener Land eingegangen. Es geht zum Beispiel um Restaurantöffnungszeiten und Schulbesuche.

Unter anderen wendet sich ein Gastronom im Eilverfahren gegen die Schließung seines Betriebes, wie ein Gerichtssprecher am Donnerstagabend sagte. Ein weiterer Gastronomiebetrieb will erreichen, dass er entgegen der Allgemeinverfügung des Landratsamtes auch nach 20.00 Uhr Speisen zum Abholen oder zur Lieferung anbieten kann. In einem Eilverfahren will eine Schülerin aus Berchtesgaden erreichen, dass sie ihr Gymnasium in Traunstein besuchen kann.