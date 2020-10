Harte Corona-Maßnahmen : Bund will öffentliches Leben im November fast komplett herunterfahren

Auch für den Aufenthalt in der Öffentlichkeit sollen neue Einschränkungen gelten, Bund und Länderchefs beraten am Nachmittag. Foto: dpa/Fabian Strauch

Berlin Die Bundesregierung drängt auf drastische Corona-Maßnahmen ab 4. November. Der Gastronomie droht ein zweiter Lockdown. Auch Tourismus sowie der Sport- und Freizeitbereich sollen wieder einen Monat lang eingeschränkt werden.

Der Bund will mit drastischen Kontaktbeschränkungen noch vor Weihnachten die massiv steigenden Corona-Infektionszahlen in den Griff bekommen. Bundesweit sollen Freizeiteinrichtungen und Gastronomie geschlossen, Unterhaltungsveranstaltungen verboten und Kontakte in der Öffentlichkeit sowie Feiern auf Plätzen und in Wohnungen eingeschränkt werden. Das geht aus einem der Deutschen Presse-Agentur und unserer Redaktion vorliegenden Entwurf der Beschlussvorlage des Bundes für die Video-Konferenz von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) mit den Ministerpräsidenten an diesem Mittwoch hervor.