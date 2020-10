Coronavirus-Maßnahmen : Bund will öffentliches Leben im November herunterfahren

Am Nachmittag spricht Bundeskanzleerin Angela Merkel (CDU) mit den Länderchefs über weitreichende Corona-Maßnahmen. Foto: dpa/Michael Kappeler

Berlin Die Regierung drängt Berichten zufolge auf drastiche Corona-Maßnahmen ab 4. November. Der Gastronomie droht ein zweiter Lockdown. Auch Tourismus sowie der Sport- und Freizeitbereich sollen wieder einen Monat lang eingeschränkt werden.

Angesichts der steigenden Coronavirus-Infektionszahlen will die Bundesregierung offenbar deutliche Einschränkungen des öffentlichen Lebens beschließen. Erst am Nachmittag berät Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) in einer Videokonferenz wieder mit den Länderchefs über weitere Maßnahmen. Die Deutsche Presse Agentur (dpa) zitierte aber bereits in der Nacht aus den Entwürfen der Beschlussvorlage, und berichtete welche Einschränkungen angestrebt werden. Der Entwurf der Beschlussvorlage lag auch der Funke Mediengruppe vor. Offen ist, inwieweit die Politiker aus den Ländern zustimmen werden.

Der Bund will demnach Veranstaltungen, die der Unterhaltung dienen, deutschlandweit fast den ganzen November über untersagen. So sollen Theater, Opern oder Konzerthäuser vom 4. November an bis Ende des Monats schließen. Auch Gastronomiebetriebe wie Bars, Clubs, Diskotheken, Kneipen und ähnliche Einrichtungen sollen geschlossen werden - ausgenommen wären demnach die Lieferung und Abholung von Speisen für den Verzehr zu Hause.

Nach dem den Medien vorliegenden Entwurf betrifft die Regelung auch den Freizeit- und Amateursportbetrieb auf und in allen öffentlichen und privaten Sportanlagen, Schwimm- und Spaßbädern sowie Fitnessstudios und ähnliche Einrichtungen. Auch Messen, Kinos und Freizeitparks sollen schließen.

Dienstleistungsbetriebe für die Körperpflege wie Kosmetikstudios, Massagepraxen, Tattoo-Studios und ähnliche Betriebe sollen demnach ebenfalls bis Ende November geschlossen werden, um den dramatischen Anstieg der Neuinfektionen zu stoppen. Medizinisch notwendige Behandlungen etwa für Physiotherapien sollen demnach möglich bleiben, schreibt die Funke Mediengruppe.

Friseursalons sollen unter den bestehenden Hygieneauflagen geöffnet bleiben. Ebenso sollen Supermärkte unter Auflagen offen bleiben. "Dabei ist sicherzustellen, dass sich in den Geschäften nicht mehr als ein Kunde pro 25 qm Verkaufsfläche aufhält", heißt es nach Informationen der Funke-Zeitungen.

Der gemeinsame Aufenthalt in der Öffentlichkeit soll deutschlandweit nur noch Angehörigen des eigenen und eines weiteren Hausstandes gestattet sein. Dies gelte verbindlich, Verstöße gegen diese Kontaktbeschränkungen würden von den Ordnungsbehörden sanktioniert, heißt es in dem Entwurf der Beschlussvorlage. Gruppen feiernder Menschen auf öffentlichen Plätzen, in Wohnungen sowie privaten Einrichtungen seien angesichts der ernsten Lage inakzeptabel.

Die Beschlussvorlage sieht demnach außerdem vor, touristische Übernachtungsangebote im Inland für fast den gesamten November zu verbieten. Auswärtige Übernachtungen sollen demnach nur noch für notwendige Zwecke möglich sein. Auch diese Regelung soll vom 4. November bis Ende des Monats gelten.

Ziel von Bund und Ländern sei es, „zügig die Infektionsdynamik zu unterbrechen, damit in der Weihnachtszeit keine weitreichenden Beschränkungen“ erforderlich seien, heißt es. „Familien und Freunde sollen sich auch unter Corona-Bedingungen in der Weihnachtszeit treffen können. Dazu bedarf es jetzt erneut, wie schon im Frühjahr, einer gemeinsamen Anstrengung.“

Schulen und Kindergärten sollen trotz der steigenden Corona-Infektionszahlen offen bleiben. Die Länder sollten aber weitere Schutzmaßnahmen in diesen Bereichen einführen, heißt es der Vorlage. Der Einzelhandel soll demnach unter Auflagen zur Hygiene, zur Steuerung des Zutritts und zur Vermeidung von Warteschlangen insgesamt geöffnet bleiben.

Die Kanzlerin hatte bereits am Tag vor dem Treffen von einer „ausgesprochen schwierigen Situation“ in Deutschland gesprochen, in der es gelte Pflegekräfte und Krankenhäuser zu schützen. Offen ist, inwieweit die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten dem Bund diesmal folgen werden. Zuletzt hatte es immer wieder Beschlüsse der Kanzlerin und der Länderchefs, an die sich einige Länder nicht gebunden fühlten.

Der Deutsche Städtetag drängte vor der Video-Konferenz auf eine bundeseinheitliche Verschärfung der Regeln. Wenn die Grenze von 35 oder 50 Infektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche in bestimmten Regionen überschritten werde, sollten die Länder „die gleichen Maßnahmen ergreifen“, sagte der Städtetagspräsident Burkhard Jung den Zeitungen der Funke-Mediengruppe. „Dann blicken die Menschen besser durch und haben wir nicht dauernd die öffentliche Debatte über einen Flickenteppich“, sagte der Leipziger Oberbürgermeister.

Zugleich mahnte der SPD-Politiker: „Wenn jetzt nicht entschlossen gehandelt wird, besteht die Gefahr, dass drastische Maßnahmen nötig werden - so wie in einigen Nachbarländern.“ Noch könne man „trotz beängstigend steigender Zahlen“ einen zweiten vollständigen Lockdown wie im Frühjahr verhindern. Dazu würden allerdings in allen Regionen mit hohen Infektionszahlen vorübergehend strengere Regeln nötig sein, die zu weniger Kontakten führten. Diese Regeln sollten in Nordrhein-Westfalen nicht anders als in Baden-Württemberg sein.

(juju/dpa/afp)