Impfprogramm : Braun benennt Voraussetzungen für Ende der Corona-Maßnahmen im Sommer

Kanzleramtschef Helge Braun (CDU) vor dem Kabinettstreffen am Mittwoch. Foto: AFP/MICHAEL KAPPELER

Berlin Kanzleramtsminister Helge Braun (CDU) hat eine vollständige Rücknahme der Corona-Beschränkungen für den Sommer in Aussicht gestellt - unter zwei Bedingungen. Urlaub sollte man demnach aber noch nicht planen.

"Wenn wir jedem in Deutschland ein Impfangebot gemacht haben, dann können wir zur Normalität in allen Bereichen zurückkehren", sagte Kanzleramtsminister Helge Braun (CDU) den Zeitungen der Funke Mediengruppe (Samstagsausgaben). Damit das bis zum Sommer geschehen könne, müssten zwei Voraussetzungen erfüllt seien: "Die Impfstoffhersteller halten ihre Lieferversprechen ein und es taucht keine Mutante auf, die den ganzen Impferfolg infrage stellt."

Die Impfstofflieferungen würden "ab Mai deutlich ansteigen", sagte Braun. Zwischen Juni und Juli rechne er im Vergleich zur jetzigen Situation mit der zehnfachen Menge an verfügbaren Dosen pro Tag. Wenn Hausärzte, Betriebsärzte und Impfzentren im Vollbetrieb arbeiten würden, könne die gesamte impfbereite Bevölkerung zügig versorgt werden.

Hoffnung setzt Braun auch auf den russischen Impfstoff Sputnik V. "Wir sind allen Impfstoffen gegenüber aufgeschlossen, die eine europäische Regelzulassung haben. Das ist für uns der Qualitätsmaßstab." Kritik an dem langsamen Fortschritt der Impfkampagne wies Braun zurück. Deutschland habe "alles getan, was zur Beschleunigung der Impfkampagne geboten ist". Das Problem liege in der Produktion und der Lieferung.