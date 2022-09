Ampel regelt Corona-Maskenpflicht : Im Flieger nein, im Fernzug ja – warum?

Die Maskenpflicht im Flugzeug fällt. Darauf haben sich die Ampelfraktionen verständigt. Foto: dpa/Andreas Arnold

Berlin Die Maskenpflicht im Flieger fällt, in den Fernzügen aber nicht. Das versteht nicht jeder, doch die Ampelfraktionen haben sich darauf verständigt. Das neue Infektionsschutzgesetz soll am Donnerstag vom Bundestag und am 16. September vom Bundesrat verabschiedet werden.