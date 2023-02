Tragepflicht entfällt Ohne Maske in der Bahn – jetzt auch im Fernverkehr

Auch in den neun verbliebenen Bundesländern, in denen die Vorschrift im Regionalverkehr zuletzt noch galt, entfiel die Maskenpflicht im ÖPNV am Donnerstag. In ganz Deutschland können Busse und Bahnen somit wieder ohne Maske genutzt werden. Eine Pflicht sei aus Branchensicht angesichts der pandemischen Lage schon lange nicht mehr nötig gewesen, teilte ein Sprecher des Verbands Deutscher Verkehrsunternehmen (VDV) mit. Die Deutsche Bahn hatte sich bereits vor einigen Wochen für ein baldiges Maskenende in Fernzügen ausgesprochen.