Corona-Newsblog : NRW führt Maskenpflicht an Schulen auch im Unterricht ein

An den weiterführenden Schulen in NRW gilt nach den Sommerferien eine Maskenpflicht. Schüler müssen dann auch im Unterricht einen Mund-Nasen-Schutz tragen. Das Schuljahr in NRW beginnt am 12. August. Für die Grundschulen gilt eine Ausnahmeregelung. Das kündigte Schulministerin Yvonne Gebauer an. Zunächst gilt die Regelung bis Ende August. Dann soll neu entschieden werden, ob sie verlängert wird. Weitere Informationen finden Sie hier: