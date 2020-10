Selbstgemacht oder gekauft : Welche Schutzmasken sich wofür eignen - und wofür nicht

Düsseldorf Was schützt andere vor einer Ansteckung? Und wie kann ich mich selbst schützen? Wir erklären im Überblick, wofür eine zu Hause hergestellter Mundschutz ausreicht - und wofür nicht.

Mund-Nasen-Schutz

Beim Mund-Nasen-Schutz (MNS) handelt es sich nicht um eine Atemschutzmaske. Das ist wichtig zu verstehen. „Es ist ein Medizinprodukt, das vom Hersteller selbst zertifiziert werden kann. Der MNS unterliegt keinen unabhängigen Kontrollen“, sagt Peter Paszkiewicz, zuständig für die Prüfung und Zertifizierung von Atemschutzmasken am Insitut für Arbeitsschutz der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung.

Wo wird er genutzt: Der MNS wird beispielsweise bei Operationen vom medizinischen Personal getragen, damit keine Keime in die offene Wunde gelangen. Auch Pflegepersonal in Senioreneinrichtungen nutzen sie.

Zweck: „Die Maske vermindert das Austreten von Flüssigkeitströpfchen aus Mund und Nase des Trägers. Wer eine solche Maske trägt, schützt also andere. Der Träger des MNS bleibt ungeschützt“, sagt Paszkiewicz.

Dichtung: Die Maske bedeckt Mund und Nase, dichtet aber nicht am Gesicht ab. Sie ersetzen also nicht den Atemschutz. Wiederverwendung: MNS können nur einmalig eingesetzt werden. Werden sie wiederholt benutzt, können sie sogar zur Ausbreitung von Keimen beitragen, weil sich Erreger in den Masken festsetzen können.

Ist eine Anleitung nötig: Nein.

Aber Vorsicht: Wichtig ist, dass der Schutz durch den Hersteller nach der Norm für "medizinische Gesichtsmasken" geprüft und zertifiziert ist. Nicht zertifizierte medizinische Gesichtsmasken sollten im beruflichen Bereich nicht verwendet werden.