Ankündigung von Söder : Schülerausweis soll künftig zum Testnachweis werden

Berlin Nach der Bund-Länder-Konferenz sieht Bayerns Ministerpräsident Markus Söder weiteren Debattenbedarf über den Umgang mit Geimpften, Genesenen und Getesteten.

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hält in der Corona-Politik eine Bevorzugung von Geimpften und Genesenen gegenüber negativ Getesteten weiterhin für sinnvoll. „Wir werden uns einer Debatte über 2G auf Dauer nicht verstellen können“, sagte Söder am Dienstag nach einer Ministerpräsidentenkonferenz der 16 Bundesländer mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) in Berlin.