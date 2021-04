Corona-Öffnungen : Scholz fordert „Fahrplan zurück ins normale Leben“ für Ende Mai

Wann wird es wieder möglich sein, ein Konzert zu besuchen, ins Stadio zu gehen oder im Restaurant etwas zu essen? Aktuell sieht es dafür schlecht aus, SPD-Vizekanzler Olaf Scholz fordert nun aber ein belastbares Konzept.

„Wir brauchen den Fahrplan zurück ins normale Leben, aber einen, der nicht nach ein paar Tagen widerrufen wird“, sagte der SPD-Politiker der „Bild am Sonntag“. „Ende Mai sollten wir in der Lage sein, belastbare Aussagen zu treffen. Ich will, dass wir als Regierung dann klare und mutige Öffnungsschritte für den Sommer festlegen.“