Lockerungen in vielen Ländern : Reisebuchungen steigen von Woche zu Woche

Frankfurt/Bonn Die Infektionszahlen sinken und die Reiselust der Menschen in Deutschland wächst. Viele Bürger sitzen anscheinend schon seit Wochen auf gepackten Koffern. Es zeigen sich aber Unterschiede je nach Alter und Familiensituation.

„Die wöchentlichen Neubuchungsumsätze steigen jetzt von Woche zu Woche an – in der dritten Maiwoche übertreffen sie sogar das Umsatzniveau, das vor Corona im Vergleichszeitraum 2019 gebucht wurde“, berichtete das Analysehauses Travel Data + Analytics (TDA) am Dienstag. TDA wertet die Buchungen für organisierte Reisen unter anderem in Reisebüros aus.