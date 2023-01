Corona-Lockerungen China meldet knapp 60.000 Tote seit Anfang Dezember

Nachdem die Regierung Anfang Dezember ihre strikte Null-Corona-Politik aufgegeben hat, verbreitete sich das Virus in der Volksrepublik rasant. Die Behörden meldeten in den vergangenen Wochen höchstens fünf Tote pro Tag - ein krasser Gegensatz zu den Bildern von langen Schlangen vor Beerdigungsinstituten und von zahlreichen Leichensäcken, die aus den überfüllten Krankenhäusern kommen. Zuletzt wurden am Montag Todesfälle bekanntgegeben. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) äußerte am Mittwoch die Ansicht, dass China bei weitem immer noch nicht alle Corona-Todesfälle meldete. Bislang hatte China seit Beginn der Pandemie Ende 2019 lediglich von etwas über 5000 Todesfällen gesprochen - eine der niedrigsten Sterberaten in Zusammenhang mit dem Virus weltweit.