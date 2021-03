„Es wäre falsch“ : Amtsärzte warnen vor schnellen Corona-Lockerungen

Exklusiv Düsseldorf Die deutschen Amtsärzte haben in der Debatte um weitere Öffnungsschritte vor schnellen Lockerungen des Lockdowns gewarnt und deutlich mehr Tests angemahnt.

„Wir müssen endlich die Kontrolle über das Infektionsgeschehen zurückgewinnen. Das Virus ist im Augenblick immer noch schneller als unsere Maßnahmen, wir reagieren nur. Das muss sich ändern“, sagte die Vorsitzende des Bundesverbands der deutschen Amtsärzte, Ute Teichert, unserer Redaktion. „Dafür müssen wir noch mehr testen – und zwar besonders dort, wo Menschen viele Kontakte haben, also zum Beispiel in der Schule und in Betrieben – und auch beim Friseur.“