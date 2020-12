Entwurf vor Bund-Länder-Runde : Harter Corona-Lockdown ab Mittwoch – Geschäfte und Schulen sollen schließen

Berlin Deutschland steht vor einem harten Lockdown ab Mittwoch. Geschäfte und Schulen sollen schließen. Das sieht ein Beschlussentwurf für die Beratungen von Bund und Ländern vor. Diese sollen am Vormittag beginnen. Ein Überblick.

In einem am Sonntagmorgen vom Bundeskanzleramt an die Länder geschickten Beschlussentwurf zur Bund-Länder-Runde mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU) von 10.00 Uhr an wird vorgeschlagen, den Einzelhandel mit Ausnahme der Geschäfte für den täglichen Bedarf vom 16. Dezember bis zum 10. Januar zu schließen. Der der Deutschen Presse-Agentur aus mehreren Quellen vorliegende Entwurf trägt die Datumszeile 13. Dezember, 7.46 Uhr. Auch Reuters und AFP berichteten darüber.

Für den gleichen Zeitraum, also 16. Dezember bis 10. Januar, empfiehlt der Entwurf laut dpa deutliche Kontakteinschränkungen an den Schulen und Kitas. „Kinder sollen in dieser Zeit wenn immer möglich zu Hause betreut werden. Daher werden in diesem Zeitraum die Schulen grundsätzlich geschlossen oder die Präsenzpflicht wird ausgesetzt.“ In Kindertagesstätten solle analog verfahren werden. Für Eltern sollten nach diesen Vorstellungen zusätzliche Möglichkeiten geschaffen werden, für die Betreuung der Kinder im genannten Zeitraum bezahlten Urlaub nehmen zu können.