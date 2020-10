„Lockdown“ im Berchtesgadener Land : Debatte um Corona-Ausgangsbeschränkungen

Ein Schild mit der Aufschrift „Ab hier gilt Maskenpflicht!“ hängt am Eingang der Fußgängerzone in Berchtesgaden. Foto: dpa/Peter Kneffel

Berlin Im Berchtesgadener Land haben die Behörden wegen hoher Corona-Zahlen Ausgangsbeschränkungen angeordnet. Auch andere Länder beraten, wie Schutzvorkehrungen für Regionen mit vielen Neuinfektionen umgesetzt werden können.

Nach Bayerns Ministerpräsident Markus Söder ( CSU ) hat auch Niedersachsens Regierungschef Stephan Weil ( SPD ) trotz steigender Corona-Zahlen eine Abriegelung von Risikogebieten abgelehnt. „Davon halte ich nichts“, sagte der SPD -Politiker der „Bild“-Zeitung (Dienstag). „Wir sind nicht in China und haben es auch bis jetzt im Rahmen unseres offenen Systems geschafft, die Pandemie in Grenzen zu halten.“

Bayern greift wegen ungebremster Infektionszahlen im Kreis Berchtesgadener Land nun zu drastischen Maßnahmen. Von Dienstag 14.00 Uhr an gelten in der Region an der Grenze zu Österreich die ersten Ausgangsbeschränkungen seit dem Lockdown im Frühjahr.