Corona-Newsblog : Städte- und Gemeindebund stellt Lockerungen an Weihnachten in Frage

Die NRW-Landesregierung reagiert zurückhaltend auf die härteren Regeln aus Bayern. „Bund und Länder haben sich auf umfangreiche Maßnahmen zur Bekämpfung der Coronavirus-Pandemie verständigt“, erklärte das von Karl-Josef Laumann (CDU) geführte Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales in NRW am Sonntag unserer Redaktion. „Die Landesregierung prüft fortlaufend das Infektionsgeschehen“. Im Klartext: Härtere Regeln auch in NRW sind gut denkbar. Laumann hatte schon am Montag gesagt: „Weitere Kontaktbeschränkungen in Hotspots sind möglich“. Er hatte da schon gesagt ,er rechne mit weiteren Kontaktbeschränkungen, einem Verbot von Alkoholverkauf, sowie Wechselunterricht an den Schulen als möglichen Maßnahmen. Der Katalog soll konkret mit den Kommunen beschlossen werden. An den Hotspots entscheide sich der Gesamterfolg für NRW, so Laumann.