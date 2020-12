Corona-Newsblog : „Es infizieren sich immer noch zu viele Menschen“ - RKI-Präsident Wieler befürchtet „viele weitere Tote“

Die Anzahl der Ausbrüche in Pflegeheimen stieg zuletzt stark an. Im Vergleich dazu stieg die Anzahl der Ausbrüche in Krankenhäusern nicht so stark. Das RKI vermutet daher, dass die Präventionsmaßnahmen in Alten- und Pflegeheimen nicht so gut greifen wie die in den Krankenhäusern.