Corona-Newsblog : NRW soll zum Jahreswechsel eine Million Impfdosen bekommen

Die Mainzer Firma Biontech und der US-Pharmariese Pfizer haben bei der Europäischen Arzneimittel-Agentur (Ema) die Zulassung für ihren Corona-Impfstoff in der EU beantragt. Der Antrag auf eine bedingte Marktzulassung sei am Montag eingereicht worden, teilten Biontech und Pfizer am Dienstag mit. Am Montag hatte auch der US-Konzern Moderna bei der Ema einen entsprechenden Antrag für seinen Impfstoff gestellt.



Vonseiten der Ema hieß es dazu, dass die Behörde bis spätestens zum 29. Dezember die Bewertung des Zulassungsantrags abschließen will. Bis zum 12. Januar soll eine Entscheidung über das Vakzin des US-Konzerns Moderna fallen.