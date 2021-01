Spahn und Wieler zur Corona-Lage : 900 Ausbrüche in einer Woche - „Heimbewohner sind nicht genügend geschützt“

Professorin Marylyn Addo, die Leiterin der Infektiologie am Uniklinikum Hamburg-Eppendorf, ist aus Hamburg via Skype zugeschaltet. Sie sagt: "Wir dürfen den Blick auf das was erreicht wurde, nicht verlieren". Sie nennt in diesem Zusammenhang die relativ schnelle Entwicklung eines Impfstoffs, der schon zwei Monate nach den ersten vereinzelten Auftritten der Covid-Erkrankungen im vergangenen Jahr, an Menschen getestet worden ist.