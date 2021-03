Corona-Newsblog : „Wir werden bis Ende März den Impf-Engpass überwunden haben“

Die SPD-Opposition in Nordrhein-Westfalen fordert die zügige Rückkehr zum Unterricht für alle Schulkinder mithilfe umfangreicher Coronatests und Hygienemaßnahmen. Zwei Drittel der Schulkinder seien noch vom Präsenzunterricht in NRW ausgeschlossen, kritisierte SPD-Landtagsfraktionschef Thomas Kutschaty am Donnerstag im Düsseldorfer Landtag. Er forderte Schulministerin Yvonne Gebauer (FDP) auf, die weiteren Öffnungspläne umgehend vorzustellen.



Inhaltlich habe er nicht viel zu kritisieren, sagte Oppositionsführer Kutschaty. Allerdings mangele es an plausiblen Erklärungen für die Bürger. Die Bund-Länder-Beschlüsse läsen sich wie ein langer, komplizierter Beipackzettel für eine Medizin mit Risiken und Nebenwirkungen. „Nur, was man versteht, kann man auch umsetzen“, mahnte Kutschaty. Laschet habe nicht erklärt, wieso plötzlich die Zielmarke von 35 Neuinfektionen auf 100 000 Einwohner binnen sieben Tagen kaum noch eine Rolle spiele und stattdessen wieder die 50 und sogar die 100 als Schwelle für Öffnungsschritte in den Vordergrund geschoben würden.



Kutschaty forderte außerdem eine intelligente Test-Strategie. Zwar sei es zu begrüßen, dass alle Schüler und Lehrer sowie Betreuer in Schulen und Kitas ein Mal pro Woche auf Corona getestet werden sollten. Allerdings sollte das nicht morgens „im Stuhlkreis“ geschehen, sondern am besten zu Hause, bevor infektiöse Kinder auf den Schulweg geschickt würden. Nicht länger hinnehmbar sei, dass in Deutschland die Hälfte der Kapazitäten für Coronatests gar nicht genutzt werde.