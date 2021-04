Spahn und Wieler über Corona-Lage : „Wir brauchen jetzt eine drastische Kontaktreduzierung“

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn und RKI-Präsident Lothar Wieler haben am Morgen in Berlin über die aktuelle Lage in der Corona-Pandemie informiert. "Jeder Tag zählt gerade in dieser schwierigen Lage", sagt Spahn in Berlin. Die Zahl der Neuinfektionen sei nach wie vor zu hoch und steige sogar noch weiter. "Die Lage auf den Intensivstationen wird täglich kritischer." Er appelliere an die Bundesländer, umgehend weitere Einschränkungen zu verfügen und nicht bis Mitte nächster Woche zu warten, bis der Bundestag das neue Infektionsschutzgesetz mit der bundesweiten "Notbremse" beschlossen habe. "Impfen und Testen allein reichen nicht, um die dritte Welle zu brechen." Auch Wieler plädiert an die Entscheider: "Wir brauchen jetzt eine drastische Kontaktreduzierung".