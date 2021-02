Corona-Newsblog : Wegen Corona so wenig Verkehrstote wie seit mehr als 60 Jahren nicht

Kurz vor dem EU-Gipfel hat sich Österreichs Bundeskanzler Sebastian Kurz für einen europäischen Impfpass nach dem Vorbild Israels ausgesprochen. „Ich setze mich dafür ein, dass wir in Europa einen grünen Pass zusammenbringen, wie es ihn in Israel gibt, am besten digital am Handy, wo jeder wieder alle Freiheit zurückbekommt, die wir so sehr schätzen“, sagte Kurz am Mittwochabend auf „Bild live“.



In Israel können seit Sonntag von einer Corona-Infektion genesene und gegen das Virus geimpfte Menschen mit dem „Grünen Pass“ unter anderem wieder Fitnessstudios, Theater und Sportereignisse besuchen sowie in Hotels im Inland übernachten. Trotz Impfung müssen sie sich aber weiterhin an Abstandsregeln und Maskenpflicht halten.