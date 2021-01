Corona-Newsblog : Womöglich neue Virus-Variante in Garmisch-Partenkirchen entdeckt

Die Weltgesundheitsorganisation WHO rechnet "sehr bald" mit mehr als 100.000 Toten durch oder mit Covid-19; zuletzt waren es 93.000. Gleichzeitig gibt es noch immer Unbelehrbare, die größere Feste feiern – auch in NRW.

Innerhalb weniger Stunden musste die Polizei am Sonntag in Gelsenkirchen und Herne Hochzeitsfeiern mit 60 beziehungsweise 80 Gästen auflösen. Bei der Feier in Herne hätten die 80 Gäste keine Masken getragen und aggressiv auf die Polizei reagiert, hieß es. Einige Teilnehmer hätten die Beamten aufgefordert zu verschwinden und die Feier nicht weiter zu stören, teilte die Polizei am Montag mit. Erst als Verstärkung eintraf, hätten die Gäste nach und nach das Mehrfamilienhaus verlassen, in dem die Feier stattfand.

In Gelsenkirchen hatten Zeugen am Sonntagnachmittag die Polizei alarmiert, weil sie zahlreiche Feiernde auf der Straße bemerkt hatten. In einer Wohnung trafen die Beamten dann etwa 60 Teilnehmer der Feier an. Alle hätten Platzverweise und Anzeigen wegen Verstößen gegen die Corona-Verordnung bekommen, teilte die Polizei mit.