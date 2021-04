Corona-Newsblog : Oberster Verbraucherschützer fordert Entlastungen für Privathaushalte

„Bereits jetzt gibt es große juristische Bedenken gegen die Ausgangssperre, wie sie in dem Gesetz formuliert ist.“

hält die im Entwurf für das neue Infektionsschutzgesetz geplantenfür. Bouffier sagte gegenüber "Bild" (Samstag): „Ich bleibe aber dabei: Man kann ein Land nicht mit Verordnungen und Bereitschaftspolizei regieren.“ Eine Entmachtung der Länder sieht Hessens Regierungschef in dem Gesetz aber nicht.Die Novelle war am Freitag in erster Lesung im Bundestag beraten worden. Am Mittwoch ist die Beschlussfassung geplant. Der Bundesrat will sich am Donnerstag damit befassen. Wie Hessen sich in der Länderkammer positioniere, sei noch nicht festgelegt, sagte Bouffier. „Wir sind konstruktiv dabei. Wir warten allerdings ab, welche Änderungen es im Bundestag noch gibt. Ich halte es auch für richtig, das Gesetz in manchen Bereichen verfassungsfester zu machen. So sollten beispielsweiseverhängt werden.“