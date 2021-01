Corona-Newsblog : USA wollen Impfstoff-Bestände um 200 Millionen Dosen aufstocken

Zu Beginn gibt Karl-Josef Laumann eine Übersicht über die Zahlen in NRW - die derzeit deutlich absinken. Die landesweite 7-Tage-Inzidenz liegt bei 102. Damit würde der Lockdown in die richtige Richtung gehen und zur Entspannung auch in den Krankenhäusern führen.

Derzeit seien rund 347.000 Menschen vor allen Dingen in den Alten- und Pflegeheimen geimpft mit einer ersten Dosis. Derzeit hake es wegen der Lieferengpässe bei Biontech.

Laumann gibt an, er sei von einem gelungenen Impfstart überzeugt. Die Zahlen und auch die Strategie zeigen, dass man auf dem richtigen Weg sei.

Seit Montag finde die größte Terminvergabe statt. 1,2 Millionen Menschen hätten derzeit Anspruch auf einen Impftermin, die per Brief darüber informiert wurden. Dass dies dazu führen würde, dass viele Leute direkt am ersten Tag anrufen und viele dabei frustriert sein könnten, weil sie lange in Warteschlangen waren, sei verständlich. Dennoch seien in den ersten Tagen bereits rund 275.000 Termine vergeben worden.

Für die kommenden Wochen werden jeweils 70.000 Impfdosen wöchentlich zur Verfügung stehen - weswegen sich diese erste Impfphase hinziehen könnte. Dies liege am mangelnden Impfstoff.