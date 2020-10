Corona-Newsblog : Städtetag fordert schnell Hilfe von der Bundeswehr

Wie jeden Morgen gibt es neue Zahlen zur Entwicklung der Pandemie in Deutschland vom Robert Koch-Institut. Erwartungsgemäß haben hier die Gesundheitsämter vergleichsweise wenige neue Fälle binnen 24 Stunden gemeldet. Das RKI gab den Wert mit 5587 Neuinfektionen an. An Sonntagen wie auch an Montagen sind die erfassten Fallzahlen meist niedriger – auch weil am Wochenende nicht alle Gesundheitsämter Daten an das RKI übermitteln. Im Vergleich zu den 3483 Infektionen am Sonntag vergangener Woche ist der aktuelle Wert aber deutlich erhöht. Die Zahl der Neuinfektionen hatte am Samstag mit 7830 zum dritten Mal in Folge einen Höchstwert erreicht.