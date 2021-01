Corona-Newsblog : SPD-Länder und Bayern für Lockdown-Verlängerung bis 14. Februar

Die Düsseldorfer Kunstsammlerin Julia Stoschek hat die Schließung von Museen während des zweiten Lockdowns scharf kritisiert. „Dass Museen in der Verordnung mit Vergnügungstempeln und Bordellen gleichgesetzt werden, bloß weil es einmal so beschlossen wurde und jetzt nicht mehr revidiert wird, empfinde ich als absolute Katastrophe“, sagte sie unserer Redaktion. „Gerade jetzt ist Kunst für die Menschen wahnsinnig wichtig und in diesem Sinne wirklich systemrelevant. Die Menschen brauchen doch ein Ventil.“ Zumal auch für Sicherheit gesorgt sei. „Mein Wunsch an die Politiker in Bund und Ländern ist, Museen und Ausstellungshäuser ab einer gewissen Größe zu öffnen, weil diese Institutionen die Möglichkeit haben, den Besucherzugang zu regulieren und die Abstandregel zu wahren.“