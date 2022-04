Corona-Newsblog : Spanien beendet Maskenpflicht fast überall - 92,5 Prozent vollständig geimpft

Liveblog Düsseldorf In Spanien gilt ab Mittwoch eine Maskenpflicht nur noch in Krankenhäusern, Altenheimen und Verkehrsmitteln. Das Land hat eine der höchsten Impfquoten der Welt. Derweil haben die Behörden in der chinesischen Millionenstadt Shanghai am Montag die ersten Todesfälle im Zuge des dortigen Corona-Ausbruchs gemeldet. Alle Corona-News im Blog.