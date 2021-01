Corona-Newsblog : „Haben Aussicht auf besseren Sommer“ – Spahn, Wieler und Drosten zur Pandemie-Lage

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier will ein Zeichen des gemeinsamen Gedenkens setzen und symbolisch Licht in diese dunkle Zeit bringen. Der Bundespräsident ruft zur Aktion #lichtfenster auf und stellt vom 22. Januar an abends gut sichtbar ein Licht in ein Fenster von Schloss Bellevue. Damit will er an die vielen Toten der Corona-Pandemie erinnern und an diejenigen, die in diesen Wochen um ihr Leben kämpfen.