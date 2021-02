Corona-Newsblog : Spahn weist Forderungen nach Sechsmonatsplan zurück

Der Deutsche Lehrerverband (DL) setzt sich für eine vorrangige Impfung aller Lehrkräfte ein, die in den Präsenzunterricht zurückkehren. „Das wäre ein ganz wichtiger Baustein dazu, Schulen bei stufenweiser Öffnung zu sicheren Orten zu machen. Es geht nicht um eine Bevorzugung gegenüber alten Menschen, aber bei den Berufsgruppen sollten Lehrkräfte Polizisten im Außeneinsatz gleichgestellt werden, die in Impfprioritätsgruppe 2 sind“, sagte DL-Präsident Heinz-Peter Meidinger unserer Redaktion.



Dabei sollten alle die Lehrkräfte zunächst geimpft werden, die in den Präsenzunterricht zurückkehren, also Grundschullehrkräfte und Lehrer in Abschlussklassen. „Eine bloße Priosierung von Grundschullehrkräften greift zu kurz. Während kleinere Kinder eher die persönliche Nähe suchen, besteht bei älteren Schülern eine höhere Ansteckungsgefahr. In beiden Fällen sind Impfungen wichtig. Beginnen sollte man spätestens im März mit den Lehrkräften über 60, die Präsenzunterricht erteilen müssen“, sagte Meidinger.