Spahn über Corona-Lage : „Virusmutationen haben Weg nach Deutschland gefunden“

RKI-Präsident Lothar Wieler, Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) und der Präsident des Paul-Ehrlich-Instituts Klaus Cichutek informieren in in Berlin über die aktuelle Corona-Lage. Erstmals seit dem 4. November gebe es wieder unter 200.000 aktive Corona-Infektionsfälle, so Spahn. Die Sieben-Tage-Inzidenz sei unter 80 gesunken. "Die Jahrhundertpandemie bleibt eine Zumutung." Man müsse noch ein wenig durchhalten. „Die ansteckenderen Virusmutationen haben ihren Weg nach Deutschland gefunden“, warnte Spahn. Lothar Wieler, sagte, die Virusmutationen würden inzwischen vermehrt in Deutschland nachgewiesen, seien aber noch nicht dominant. Wie in anderen europäischen Ländern sei aber damit zu rechnen, dass sich die Mutanten weiter ausbreiten und die Pandemie-Bekämpfung dadurch erschwert wird. „Das Virus ist noch nicht müde. Im Gegenteil: Es hat gerade noch einmal einen Boost bekommen“, sagte Wieler. Wir berichten im Liveticker.