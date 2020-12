Corona-Newsblog : Spahn hofft auf Impfung für alle ab Mitte 2021

Es gibt eine konkrete Nachfrage der Presse: Was soll jemand machen, der über 80 Jahre alt ist, aber zuhause wohnt und damit nicht durch mobile Teams in Heimen geimpft wird, obwohl er zur vulnerablen Gruppe gehört? Gesundheitsminister Jens Spahn verweist hier auf die unterschiedlichen Bedingungen in den einzelnen Regionen. In einem ländlichen Gebiet sei das ganz anders zu bewerten als etwa in der Stadt. Deshalb seien diese Organisationsdetails Aufgabe der Länder. Ein Weg könne für den konkreten Fall aber etwa sein, dass derjenige mit einer Begleitperson ins Impfzentrum kommt.