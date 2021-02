Corona-Newsblog : Spahn dämpft Erwartungen an Impfgipfel

Im großen Stil wird Bayer zwar erst 2022 Curevac-Impfstoffe liefern können, wenn eigentlich alle Menschen in Deutschland schon geimpft sein sollen. In dem Zusammenhang betonte Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU): „Wir brauchen auch 2022 noch Impfstoffe.” Noch sei unklar, ob es Auffrischungs-Impfungen oder beim Auftreten von neuen Mutationen Booster (verstärkende Impfungen) geben müsse. Deshalb sei die Kooperation von Bayer und Curevac so wichtig.

NRW-Ministerpräsident Armin Laschet sagte: „Dass Bayer in seiner 160-jährigen Geschichte erstmals in die Impfstoff-Produktion einsteigt, ist ein bedeutsames Signal.” Das stärke den Pharmastandort NRW. Das Land wolle die nötigen Genehmigungsverfahren in der Hälfte der sonst nötigen Zeit schaffen. „Es ist wichtig, dass wir Impfstoffe in Deutschland auch autark produzieren können.”

Bayer will den Impfstoff nach Angaben von Vorstand Stefan Oelrich in Wuppertal produzieren. Die neue und nie genutzte Wuppertaler Fabrik, in der man ursprünglich das Faktor-8-Medikament herstellen wollte, hat Bayer aber inzwischen an Chinesen verkauft. Nun müssen andere Produktionsstätten in Wuppertal geschaffen oder umgerüstet werden.