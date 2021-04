Corona-Newsblog : Sorge vor Doppel-Mutante - Deutschland schränkt Reiseverkehr mit Indien ein

Der Vorstandsvorsitzende der Bundesagentur für Arbeit, Detlef Scheele, hat sich optimistisch über die Entwicklung des Arbeitsmarkts nach der Corona-Pandemie geäußert. „Die Arbeitslosigkeit wird saisonbedingt in den kommenden Monaten sinken“, sagte Scheele unserer Redaktion. „Das war auch im vergangenen Jahr so. Durch die Krise sind aber bereits 500.000 Arbeitslose hinzugekommen. Die werden nach und nach wieder zurück in den Arbeitsmarkt finden, wenn das Impfen funktioniert und beispielsweise Einzelhandel und Gastronomie wieder öffnen. Ich bin da optimistisch.“ Scheele rechne zudem nicht mit einem Anstieg der Arbeitslosigkeit, wenn das Instrument der Kurzarbeit auslaufe. „Dafür gibt es keine Indizien. Es war im vergangenen Jahr nicht so, dass die Arbeitslosigkeit stieg, als die Kurzarbeit zurückging. Die Betriebe halten an ihren Angestellten und Mitarbeitern fest. Der deutsche Arbeitsmarkt ist auch in dieser Krise erstaunlich robust“, sagte er. Zugleich prognostizierte Scheele jedoch eine wachsende Zahl an Langzeitarbeitslosen. „Das werden wir nicht verhindern können. Allein mit Weiterbildungen und leichten Erholungen am Arbeitsmarkt im Sommer lässt sich das nicht auffangen“, sagte Scheele. 2019 seien etwas mehr als 720.000 Personen in dieser Gruppe gewesen. „Wir gehen von etwas mehr als einer Million Langzeitarbeitslosen im Jahresschnitt aus“, sagte Scheele nun.