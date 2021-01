Corona-Newsblog : Söder kritisiert „zu hohe Impfverweigerung“ unter Pflegekräften

Obwohl sich Schüler und Eltern am Montagvormittag in Sozialen Medien über Störungen bei der Lernplattform „Moodle“ beschwert haben, waren Bildungsministerin Yvonne Gebauer (FDP) nach ihren eigenen Worten zunächst keine entsprechenden Probleme bekannt. Es gebe noch keine entsprechenden Rückmeldungen, sagte Gebauer am Montag im Schulausschuss, nachdem die SPD vorher die Nachrichten über Störungen thematisiert hatte. Bundesweit habe es in der Vergangenheit immer wieder Probleme gegeben, so Gebauer: „Bis dato gibt es aber keine Rückmeldungen, dass es größere Probleme mit Moodle in NRW gibt.“