Corona-Newsblog : Söder fordert stärkere Zusammenarbeit der Parteien

Das Bundesverfassungsgericht muss über das in Schleswig-Holstein geltende Beherbergungsverbot entscheiden. Wie der Sprecher des Gerichts am Montag auf Anfrage mitteilte, ist am Freitagabend ein entsprechender Eileintrag in Karlsruhe eingegangen. Wann das Gericht über den Antrag entscheiden werde, könne noch nicht gesagt werden, so der Sprecher. Das Oberverwaltungsgericht Schleswig-Holstein hatte das in dem Bundesland geltende Beherbergungsverbot am 15. Oktober bestätigt. Andere Oberverwaltungsgerichte in Baden-Württemberg und Niedersachsen hatten es dagegen als unverhältnismäßig gekippt. Das Beherbergungsverbot besagt, dass Gäste aus Risikostädten nur bei Vorlage eines negativen Tests in Unterkünften übernachten dürfen.