Corona-Newsblog : NRW-Schulen in Hochinzidenzgebieten bleiben ab Montag geschlossen

In NRW gibt es laut Laumann die höchste Dichte an "Bürgertestzentren" in ganz Deutschland. Neben Kontaktbeschränkungen und Impfungen sei das Testen eine der "schärfsten Waffen".



Bei den Corona-Tests in den sogenannten Bürgertestzentren sind nach Angaben von Gesundheitsminister Laumann bisher mehr als 37.270 positive Befunde aufgedeckt worden. Insgesamt seien in den rund 7000 Testzentren rund 6,7 Millionen Menschen auf das Virus getestet worden, sagte er.