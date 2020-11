Corona-Newsblog : Saudi-Arabiens König eröffnet G20-Gipfel im Zeichen der Corona-Pandemie

Die Stadt Köln will an Silvester Böllern mindestens in der Altstadt verbieten. Das sagte Oberbürgermeisterin Henriette Reker (parteilos) am Freitag. Durch das Böllerverbot sollen laut Reker unter anderem Menschenansammlungen in der Altstadt vermieden werden. Zudem wolle man Verletzungen vorbeugen und so die Krankenhäuser und den Rettungsdienst entlasten. Außerdem soll es eine Werbekampagne für verantwortungsvolles Feiern an Silvester geben.