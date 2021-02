Corona-Newsblog : Saskia Esken will im Corona-Jahr keine Sitzenbleiber

Im Gazastreifen ist eine Ladung mit 20.000 Dosen des russischen Corona-Impfstoffs eingetroffen. Die Fracht kam am Sonntag per Lastwagen über den südlichen Rafah-Grenzübergang von Ägypten aus in das von der islamistischen Hamas beherrschte Palästinensergebiet. Die Lieferung gibt der Impfkampagne in dem Territorium Auftrieb, hat aber auch eine politische Dimension: Organisiert wurden die von den Vereinigten Arabischen Emiraten gespendeten Dosen von Mohammed Dahlan, einem Rivalen des palästinensischen Präsidenten Mahmud Abbas. Dessen im Westjordanland ansässige Palästinensische Autonomiebehörde hatte am Mittwoch 2000 Dosen des gleichen Vakzintyps über Israel in den Gazastreifen bringen lassen.