Corona-Newsblog : RKI meldet wieder über 10.000 Neuinfektionen

Dutzende bosnisch-serbische Angestellte des Gesundheitswesens in Bosnien-Herzegowina sind im Nachbarland Serbien gegen des Coronavirus geimpft worden. Mit dem Angebot will Serbien nach dem Start von Massenimpfungen in dem Land ein Signal der Solidarität senden. Die Impfaktion am Mittwoch fand in drei grenznahen Städten statt. Mehr als 2000 Mitarbeiter des Gesundheitswesens aus dem Nachbarland haben nach serbischen Angaben um Termine gebeten. Das Land setzt hauptsächlich das chinesische Vakzin Sinopharm, das russische Vakzin Sputnik V sowie in kleinerem Umfang den Impfstoff des US-Konzerns Pfizer und seines deutschen Partners Biontech ein.



Bislang hat Serbien etwa 600.000 Impfungen durchgeführt und auch mit der Gabe zweiter Dosen begonnen. Das Land auf dem Balkan zählt in Sachen Impffortschritt zu den erfolgreichsten Ländern in Europa.