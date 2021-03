Corona-Newsblog : RKI meldet weiter starken Anstieg der Neuinfektionen - auch Inzidenz steigt an

In der Debatte um Schul- und Kitaschließungen in Nordrhein-Westfalen wegen hoher Neuinfektionsraten mit dem Coronavirus fordert der Städtetag NRW mehr Verlässlichkeit und Planbarkeit. „Erzieherinnen und Erzieher und Lehrkräfte fragen sich, ob Kitas und Schulen nächste Woche noch offen sind. Auch die Städte brauchen Sicherheit“, sagte Geschäftsführer Helmut Dedy der Deutschen Presse-Agentur.





Es müsse alles dafür getan werden, Bildung nicht nur digital zu organisieren, doch gleichzeitig gebe es weiterhin zu viel Unklarheit, wie bei steigenden Infektionszahlen mit dem Schul- oder Kitabesuch umzugehen sei. Es brauche eine Festlegung, ab welcher landesweiten Inzidenz es wieder im ganzen Land Notbetreuung in Kitas oder Distanzunterricht in Schulen geben soll.





Bislang können nur die Städte und Kreise in Abstimmung mit dem Land Öffnungen der Schulen und Kinderbetreuungseinrichtungen zurückdrehen, in denen die Zahl der Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner binnen sieben Tagen länger deutlich über dem Wert von 100 liegen. Dies sei nur die „Ultima ratio“, wie es in einem Erlass der Landesregierung heißt; also der letzte Ausweg.